Usa, costa est nel gelo: almeno 11 morti

La costa est degli Stati Uniti continua ad essere nella morsa del gelo. Le temperature polari hanno già fatto undici vittime e oggi è prevista una “bomba di neve” che imbiancherà persino la Florida. L’ultima volta che ha nevicato nel Sunshine State e’ stato nel 1989. Il fenomeno e’ definito dai meteorologi “ciclone bomba” (una sorta di uragano invernale, ndr) perché la pressione calerà in modo così drastico da sembrare una tempesta esplosiva. Nevicate anche in Georgia, dove il governatore Nathan Deal ha già dichiarato lo stato di emergenza. Dopo la neve la temperatura scenderà ulteriormente fino a superare i -16 gradi, e il vento aumenterà ulteriormente la percezione del freddo. Secondo quanto scrive il New York Post, l’ultima volta che a New York si sono verificate condizioni simili è stato nel 1896: all’epoca la temperatura scese a -19. Il servizio meteo nazionale ha fatto sapere che attualmente fa meno freddo ad Anchorage in Alaska. Il gelo ha persino ricoperto di uno strato di ghiaccio le cascate del Niagara offrendo ai visitatori uno scenario da fiaba. In circa metà degli Stati Uniti, inoltre, gli esperti hanno messo in guardia dal rischio di ipotermia. A Chicago la colonnina di mercurio potrebbe arrivare a -37 gradi a causa del vento.



Intanto martedì notte raffiche di 150 km/h all’ultimo piano della Tour Eiffel sono state registrate durante il passaggio delle tempesta Eleanor sull’Ile-de-France, la regione della capitale. Viste le condizioni meteo, il monumento parigino è stato chiuso al pubblico. Vento record anche a terra, con 111 km/h segnalati da una centralina nel parco parigino di Montsouris. Anche sulla costa le raffiche hanno raggiunto i 150 km/h. La tempesta Eleanor, che si sposta dal Nord dell’Irlanda fino dal mare del Nord, ha cominciato a sferzare la Francia intorno alle 2 di martedì notte. Alle 9 del mattino di ieri, circa 200mila case erano senza corrente elettrica in tutto il Paese. Sospeso il traffico aereo negli aeroporti di Bale-Mulhouse e Strasburgo. Le foto diffuse su Twitter mostrano alcune auto schiacciate dagli alberi. Nei giorni scorsi, sempre in Francia, la tempesta Carmen con venti fino a 100 km/h, da ovest a est, aveva causato un morto e lasciato almeno 65mila case senza corrente elettrica.