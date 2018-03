Arrivano i “Gheddafi leaks” ma i media tacciono

Tutti parlano di Barack Obama come futura stella della piattaforma digitale Netflix. E qualcuno si sbilancia ipotizzando la volata per la moglie Michelle alle presidenziali del 2022.

Nessuno però in Europa, come in America, parla per ora dei famosi “Gheddafi leaks“, ovverosia dei documenti che il quotidiano saudita “Asharq Al-Awsat” – stampato a Londra e di proprietà di industriali liberali vicini al nuovo corso voluto dal principe Salman – sta tirando fuori a puntate da settimane, in cui la figura dell’ex presidente Usa non viene fuori in maniera esattamente agiografica.

In quei file si parla infatti dei finanziamenti di Gheddafi a tutti i più famosi capi di Stato europei e americani. E su Obama c’è un’intera puntata in cui si racconta di quando l’allora semi sconosciuto senatore ricevette oltre 5 milioni di dollari per la prima campagna presidenziale, quella che portò alle elezioni del 2004. Oltre ai documenti il quotidiano saudita pubblica file audio e testimonianze di uomini di affari presenti alla trattativa con lo staff di Obama. E si ricordano le promesse dell’ex presidente Usa che, in caso di elezione, avrebbe provveduto a togliere la Libia dalla black list delle nazioni sponsor del terrorismo.

Un nuovo punto di vista della genesi di quelle primavere arabe che successivamente, nel 2011, avrebbero travolto lo stesso Gheddafi. Un altro capitolo spinoso riguarda i finanziamenti di Obama all’ex presidente francese Nicolas Sarkozy, oltre 50 milioni di euro, che poi sarebbero stati ricompensati con la risoluzione della vicenda del jet francese fatto esplodere dai servizi libici mentre era in volo sui cieli tra il Niger e il Ciad nel settembre del 1989. Una vicenda per la quale era stato condannato in contumacia l’ex capo dei servizi segreti libici di Gheddafi Al Zanoussi.

Ebbene, “Asharq Al-Awsat” racconta di trattative tra Sarkozy e Gheddafi, svolte in un albergo di Tripoli, il “Corynthia”, alla presenza anche del figlio di Gheddafi, Saif al-Islam, e dello stesso Al Zanoussi, direttamente interessato alla rinuncia della Francia a perseguirlo penalmente e a fargli scontare la pena dell’ergastolo già inflitta.

Vicende molto indicative di quello strame che il cinismo del potere fa dello stato di diritto (fosse vivo Marco Pannella questa storia lo avrebbe colpito, ndr) approfittando della non conoscenza da parte dell’opinione pubblica degli “arcana imperii”.

C’è da dire che, anche quando ne viene a conoscenza, la stampa internazionale spesso fa finta di non averli letti.