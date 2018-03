Trump avrebbe intenzione di licenziare anche McMaster

Continua la striscia di licenziamenti alla Casa Bianca. I giornali Washington Post e Wall Street Journal scrivono che Donald Trump avrebbe deciso di licenziare il consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster e stia valutando il possibile successore. Vengono citate cinque fonti che sarebbero a conoscenza dei piani dell’amministrazione.

Se il presidente non ha ancora mandato via McMaster è solo perché non vuole umiliare il generale a tre stelle, chiamato a sostituire Michael Flynn, che l’anno scorso rimase travolto dal Russiagate. Insieme al capo del Pentagono James Mattis e al segretario di Stato Rex Tillerson, il generale McMaster era uno degli uomini che aveva dato equilibrio e forza all’amministrazione Trump, sotto la supervisione di John Kelly, capo del gabinetto.

Nel giro di un anno, però, sono emerse tutte le differenze di carattere e il presidente ha deciso di liberarsi dall’imbrigliamento cui era stato sottoposto. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Huckabee Sanders, ha smentito le indiscrezioni di stampa: “Ho parlato con il presidente degli Stati Uniti e con il generale. Ma, contrariamente a quanto riportato, mantengono una buona relazione. Non ci saranno cambiamenti al Consiglio di Sicurezza Nazionale”.