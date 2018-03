Russia, Putin rieletto per la quarta volta

Vladimir Putin vince ancora. Per la quarta volta è eletto presidente della Russia. Lo Zar raccoglie, secondo i dati ufficiali di Mosca, il 76,6 per cento dei consensi. Secondo, staccato, c’è il candidato del Partito Comunista Pavel Grudinin con il 15,90 per cento, mentre al terzo posto c’è il nazionalista Vladimir Zhirinovsky. Putin è largamente riconfermato alla guida del Paese.

Il Cremlino si è speso in una campagna massiccia di comunicazione per convincere il maggior numero di russi a recarsi alle urne. Mosca puntava al “70-70”, ovvero le quote per le preferenze e per l’affluenza ai seggi. La partecipazione però si è fermata al 63,7 per cento. La soglia del 70 per cento di preferenze per Putin era necessaria per legittimare la vittoria. Lo zar Vladimir dunque si appresta a iniziare il suo secondo mandato alla guida del Paese. E dovrebbe essere l’ultimo. La prossima scadenza per il ritorno alle urne è fissata per il 2024.

Per Putin questo è il suo il miglior risultato da quando è in politica. E proprio il presidente russo ha voluto ringraziare gli elettori con un bagno di folla poco prima di un concerto per ricordare l’anniversario dell’annessione della Crimea: “Lavoreremo duramente con la stessa responsabilità del passato e, se possibile, in modo ancora più efficace. Siamo condannati al successo”, afferma il leader parlando con i giornalisti.