Texas, ucciso l’attentatore seriale di Austin

La paura e le preoccupazioni sono finite. È rimasto ucciso in uno scontro a fuoco l’uomo che per giorni ha terrorizzato il Texas, piazzando ordigni esplosivi che hanno colpito soprattutto nella città di Austin.

Sono fonti della polizia a confermare la notizia alla testata locale della Cbs che parla di una sparatoria avvenuta sulla I-35, l’interstatale che dal confine messicano a Laredo porta fino in Oklahoma. Il sospetto si sarebbe fatto esplodere quando gli agenti della polizia lo avevano ormai circondato e avevano iniziato a sparargli contro.

Sulla scena anche elicotteri che monitoravano la situazione dall’alto. Mentre gli esperti della polizia sono arrivati sul posto per le indagini, la strada è stata chiusa e lo rimarrà probabilmente per almeno 4 ore. Nell’ultimo mese due persone sono rimaste uccise e sei ferite in una serie di attacchi messi a segno nello Stato del Texas.