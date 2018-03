Catalogna, il Parlamento elegge il presidente

Alta tensione in Catalogna. Oggi potrebbero esserci novità sulla scelta della nuova presidenza. Roger Torrent, presidente del Parlamento, ha convocato per il pomeriggio, alle 17, la sessione di investitura di Jordi Turull come candidato alla presidenza della Generalitat.

In un discorso in aula, il presidente del parlamento dell’autonomia catalana ha parlato, ancora una volta, del problema degli indipendentisti detenuti e delle inevitabili interferenze giudiziarie all’interno del processo di scelta del candidati. Molti sono sotto inchiesta, altri in prigione.

In generale, su tutti vige un alone di sospetto per aver comunque infranto o tentato di infrangere la costituzione spagnola e lo statuto d’autonomia della Catalogna. Il giudice della Corte suprema, Pablo Llarena, ha già dichiarato di essere pronto a perseguire Turull, tra gli altri leader del processo di indipendenza, già dal prossimo venerdì. E proprio per questo, Torrent ha voluto dare un’accelerata alla pratica. Staremo a vedere come si metteranno le cose.