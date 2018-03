Usa approvano il bilancio, muro con il Messico si farà

Il muro con il Messico si farà. Arriva il primo via libera ufficiale per il suo finanziamento. Il Congresso degli Stati Uniti ha approvato, con il voto favorevole del Senato, il bilancio da 1300 miliardi di dollari che prevede, oltre a un ingente aumento di stanziamenti per i programmi del Pentagono, anche il piano economico per la costruzione del muro fortemente voluta da Trump sin dalla sua campagna elettorale.

Trump dovrebbe ratificare il disegno di legge prima di mezzanotte, momento in cui scade il finanziamento corrente, per evitare così gli Stati Uniti incorre nello shutdown e si possano finanziare le attività dell’amministrazione. Il Senato ha approvato con 65 voti a favore e 32 contrari il budget, che era stato concordato tra repubblicani e democratici e che la Camera dei Rappresentanti aveva già approvato giovedì con 256 voti a favore e 167 contrari.