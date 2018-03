Grave incendio in Siberia, almeno 37 morti

La Russia si trasforma in un inferno di fuoco. È di 37 morti il bilancio parziale di un drammatico incendio che ha coinvolto un centro commerciale nella città industriale di Kemerovo, nella regione della Siberia occidentale.

Si teme che il conto delle vittime possa notevolmente aggravarsi. Mancano infatti all’appello altre 67 persone. Molti di coloro che non sono stati trovati sono bambini, che avevano deciso di passare una tranquilla domenica con le loro famiglie in un luogo accogliente e ricco di attrazioni, dimenticando per qualche ora il gelo che attanaglia la regione in questa stagione.

Secondo fonti delle autorità locali, il rogo ha avuto origine al quarto piano dello shopping center, dove si trovano alcune sale cinematografiche. In una di queste sono divampate le fiamme, e pare che l’allarme antincendio non sia scattato come invece avrebbe dovuto per ragioni che non sono state chiarite.