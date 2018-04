Germania, chiesta l’estradizione di Puigdemont

Continua il clima teso in Catalogna e nei paesi dell’Unione Europea. La procura generale dello Schleswig-Holstein ha chiesto al tribunale tedesco competente l’estradizione in Spagna dell’ex presidente catalano Carles Puigdemont. Agli arresti in Germania dal 25 marzo.

“L'ufficio del procuratore del land ha chiesto alla Corte superiore regionale un mandato di estradizione contro l’ex presidente regionale catalano”, scrive la procura. “Abbiamo riconosciuto la validità nel diritto tedesco dei due capi d’accusa di Madrid a carico di Puigdemont, cioè ribellione e appropriazione indebita di fondi”.

Sarà ora il tribunale superiore del Land Schleswig-Holstein a verificare se ci sono le condizioni per acconsentire a un’estradizione di Carles Puigdemont in Spagna. Se il tribunale superiore dovesse acconsentire all’estradizione, Puigdemont potrebbe ancora fare ricorso. Il separatista catalano era stato fermato in autostrada in Germania il 25 marzo in Schleswig-Holstein e poi trattenuto in stato di fermo, dopo che le autorità spagnole avevano emesso un mandato di cattura europeo.