Trump: “Nuovi dazi sulle merci cinesi”

Ancora scintille fra Washington e Pechino con una nuova possibile escalation delle tensioni. Il presidente Usa Donald Trump ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari.

È stato pubblicato un elenco di 1.300 prodotti, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni. Il provvedimento è stato proposto per la presunta violazione della proprietà intellettuale americana da parte di Pechino. La misura può entrare in vigore soltanto dopo un periodo di valutazione pubblica il cui limite è fissato al prossimo 11 maggio. Ma è un passo risoluto nella annunciata direzione, da parte dell'amministrazione Usa, per contrastare quello che addita come pratiche commerciali inique e ingiuste da parte di diversi paesi fra cui la Cina.

Immediata la reazione di Pechino. Il ministero del Commercio cinese “condanna con forza e si oppone fermamente” ai nuovi dazi Usa assicurando azioni di rappresaglia di pari portata. “Prepareremo misure uguali per i prodotti americani sulla stessa scala in linea con le normative cinesi sul commercio”, ha affermato un portavoce in una nota diffusa dall’agenzia Nuova Cina.