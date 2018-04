Dazi, Pechino: “Lotteremo ad ogni costo”

Una guerra commerciale che non s’ha da fare. La Cina lotterà a ogni costo e prenderà contromisure ad ampio raggio, se gli Usa continueranno ad adottare pratiche unilaterali all’insegna del protezionismo. Lo afferma un portavoce del ministero del Commercio, in risposta al proposito del presidente Donald Trump che ha chiesto al Rappresentante del Commercio Usa di mettere a punto dazi addizionali sull’import da Pechino per 100 miliardi di dollari. “La Cina ha definito una posizione molto chiara: non vogliamo una guerra commerciale, ma non ne abbiamo paura”, ha spiegato il portavoce di Pechino.

Mercoledì la Cina aveva risposto ai primi dazi di Trump minacciando 50 miliardi di costi aggiuntivi su 106 prodotti in entrata in Cina, tra cui la soia e la carne di maiale. Oltre ai dazi su alluminio e acciaio, Trump nei giorni scorsi ha proposto dazi del 25% sulle importazioni di merci cinesi per un valore di 50 miliardi di dollari.

L’Ufficio per il commercio americano ha pubblicato un elenco di 1.300 prodotti cinesi oggetto della misura, inclusi robot industriali e attrezzature per le telecomunicazioni.