Germania, Puigdemont è stato rilasciato

Nuovi sviluppi sul caso Puigdemont. L’ex presidente della generalitat catalana è fuori dal carcere tedesco e la Spagna non potrà processarlo per ribellione. Lo ha deciso il Tribunale regionale superiore dello Schleswig-Holstein, in Germania, che sta valutando la richiesta di estradizione.

L’ex presidente catalano è stato rilasciato con una cauzione di 75mila euro. Puigdemont era stato arrestato in Germania lo scorso 25 marzo e condotto nel carcere di Neumuenster. Ma, più che la scarcerazione (l’ex presidente dovrà firmare in tribunale una volta a settimana) la cattiva notizia per il Tribunale Supremo spagnolo è che se l’esule dovesse essere consegnato dalla Germania, non potrà essere processato per ribellione, il reato più grave contestato agli indipendentisti (pene massime di trent’anni di galera).

I colleghi tedeschi hanno individuato nel loro codice un reato simile, l’alto tradimento, che però ha come requisito l’utilizzo della violenza. L’estradizione di Puigdemont, quindi, ci potrebbe ancora essere, ma una volta in Spagna il presidente destituito potrà essere processato soltanto per gli altri due reati contestati: la disobbedienza e la malversazione per aver organizzato un referendum proibito dal Tribunale costituzionale con fondi pubblici.