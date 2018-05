La missione di Pompeo in Corea

Mike Pompeo è a Pyongyang per conto di Donald Trump. Il segretario di Stato americano ha un compito decisivo per il dialogo fra gli Stati Uniti e la Corea del Nord: preparare l’incontro del presidente americano con Kim Jong-un. Pompeo dovrebbe tornare a casa con tre americani ancora prigionieri di Pyongyang. Quando il segretario di Stato è arrivato nella capitale nordcoreana Trump aveva da poco annunciato l’uscita statunitense dall’accordo sul nucleare iraniano. Intanto, Kim Jong-un, secondo quanto riportato dall’Agenzia Nuova Cina, ha auspicato che la Corea del Nord e gli Stati Uniti “costruiscano la reciproca fiducia col dialogo e che le parti prendano misure regolari e sincronizzate in modo responsabile verso la risoluzione politica ed eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola”.

Kim Jong-un ha informato il presidente cinese Xi Jinping dei passi avanti in prospettiva di un incontro con Trump che, con molta probabilità, avverrà a giugno.

Pechino rivendica un ruolo fondamentale nell’avvicinamento tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. E ha apprezzato l’atteggiamento del leader nordcoreano.