Terrorismo, l’indagine dell’Fbi su mille “lupi solitari”

Un’ipotesi assolutamente inquietante. Ci sarebbero mille “lupi solitari” e altrettanti “terroristi interni” pronti a colpire negli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dal capo dell’Fbi Christopher Wray. Il numero uno del Bureau ha rivelato lo scenario preoccupante delle indagini sul terrorismo negli Stati Uniti, intervenendo durante un’audizione in commissione al Senato. Wray ha parlato di circa mille inchieste su presunti “lupi solitari” nei cinquanta Stati americani. Si tratta di uomini radicalizzati presenti sull’universo di Internet. Ma Wray ha lanciato l’allarme anche su mille altre indagini condotte su “terroristi domestici”.

Il capo dell’Fbi non ha voluto affatto lasciare spazio ad equivoci di sorta. Le ricerche si aggiungono anche alle indagini su al Qaeda e sullo Stato Islamico. “Quello che rende così difficile questa attività – ha detto – è che non ci sono molti punti per connettersi con alcune di queste persone. Perché solito, scelgono obiettivi soft, utilizzano armi facili da usare, ad esempio gli ordigni artigianali, le auto, i coltelli, le pistole”. Nonostante tutto, Wray ha assicurato che l’Fbi “sta tentando di esaminare meglio i segnali d’allarme che indicherebbero quando elementi radicalizzati potrebbero cominciare ad entrare in azione”.