Kiev, ucciso il giornalista russo Arkady Babchenko

Ancora un giornalista russo ucciso. L’ennesimo cronista critico con Vladimir Putin è stato ammazzato. Arkady Babchenko è caduto in un agguato, sotto i colpi di pistola di un killer, per ora sconosciuto. Il reporter e scrittore quarantunenne è finito in esilio a Kiev dopo avere subito minacce di morte per le sue posizioni polemiche contro le azioni militari della Russia in Siria e in Ucraina. Per Vyacheslav Abroskin, vice commissario della polizia ucraina, “per ora abbiamo una ricostruzione dei tratti facciali del sospettato. Stiamo identificando testimoni oculari e chiarendo i dettagli dell’incidente”. Secondo l’identikit, l’assassino, barba grigia, sarebbe un uomo tra i quaranta e i quarantacinque anni. Per gli inquirenti, Babchenko sarebbe stato colpito alla schiena da tre proiettili mentre rientrava nel proprio appartamento. Al momento dell’attacco, la moglie si trovava in bagno. La donna ha trovato il corpo insanguinato di Arkady nel corridoio. Il giornalista sarebbe morto in ambulanza, prima di raggiungere l’ospedale. Babchenko ha servito la Russia in entrambi i conflitti in Cecenia: 1994-96 e 1999-2009. Dopodiché, nel 2000, ha lasciato le forze armate per occuparsi quasi esclusivamente di giornalismo. Ha lavorato come corrispondente di guerra per Moskovsky Komsomolets e Zabytyi Polk.

In seguito, ha scritto su Novaya Gazeta e ha firmato una serie di libri. Uno di questi, dal titolo “La guerra di un soldato in Cecenia”, è stato pubblicato anche in Italia, per Mondadori. Babchenko è sempre stato un feroce critico del presidente russo. Il giornalista si era schierato contro la destabilizzazione dell’Ucraina da parte della Russia. Nel febbraio dello scorso anno, scrive un post su Facebook in cui si dichiara indifferente per l’incidente aereo del Natale 2016, in cui ha perso la vita l’intero coro Alexandrov Ensemble. A quel punto, sul social network, si scatena una campagna d’odio nei confronti del giornalista. Tra gli attacchi ricevuti, il giornalista menziona quelli del deputato ultranazionalista Vitaly Milonov e del senatore Frants Klintsevich. Addirittura, il network Tsargrad diretto da Alexander Dugin, molto vicino a Putin, ha inserito Babchenko al decimo posto tra i cento russofobi più pericolosi. Sono questi i motivi che spingono Babchenko a lasciare la Russia per trasferirsi prima a Praga e poi a Kiev, dove lavora per la tivù Atr. Eppure, anche in Ucraina, il giornalista non si sente “più sicuro”. La polizia di Kiev non ha dubbi: in un comunicato sostiene che il giornalista “sia stato ucciso per il suo lavoro”. Il Comitato investigativo russo ha aperto un’inchiesta, sostenendo che non lascerà cadere nel vuoto “questi crimini crudeli contro i nostri concittadini”. Quella di Babchenko è solo l’ultima di una serie di uccisioni sospette. Tutte le vittime sono accomunate da un elemento inquietante: si tratta di cronisti critici di Putin.

Frattanto, si registrano le reazioni all’assassinio di Babchenko. Per il primo ministro ucraino Volodymyr Groysman, “la Russia è responsabile della morte del giornalista. Sono convinto che la macchina repressiva russa non gli abbia perdonato la sua onestà e i suoi principi”. Per il ministro degli Esteri ucraino Pavel Klimkin, “è troppo presto per dire chi sia il mandante. Babchenko combatteva per una Russia democratica, per l’Ucraina e certamente Mosca lo ha sempre considerato un nemico”. La replica russa non si è fatta attendere. Per il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, si tratta di “un’altra tragedia a Kiev: Arkady Babchenko è stato ucciso all’ingresso di casa sua e il primo ministro ucraino ha dichiarato immediatamente che i servizi segreti russi sono responsabili. È un modo deplorevole di condurre gli affari internazionali”. Sull’omicidio del reporter russo interviene anche il presidente del Parlamento europeo, il giornalista Antonio Tajani, nel corso dell’assemblea plenaria a Strasburgo. “Ieri – ha detto Tajani – il giornalista russo Arkady Babchenko è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa a Kiev. È stato tra i più importanti corrispondenti russi e ha dovuto lasciare il proprio Paese dopo essere stato vittima di minacce di morte e di una campagna di odio per il suo lavoro e le sue opinioni politiche. Si tratta di un vile assassinio e un attacco alla libertà di stampa e ai giornalisti che vegliano sui nostri valori e le nostre democrazie. Il Parlamento europeo chiede che venga fatta piena luce su quanto accaduto e che non solo gli esecutori materiali dell’omicidio, ma anche i mandanti di questo feroce assassinio, siano assicurati alla giustizia”. Tajani vuole onorare “la memoria dei giornalisti che hanno pagato con la propria vita la loro sete di verità come Anna Politovskaya, Daphne Caruana Galizia e Jan Kuciak. Finché non scopriremo i mandanti di questi due ultimi giornalisti non rimarremo in silenzio”.