Un alto funzionario di Pyongyang a New York da Pompeo

Kim Yong-chol vedrà a New York Mike Pompeo. Il delegato nordcoreano ha fissato un importante incontro con il segretario di Stato americano per discutere del summit fra Trump e Kim Jong-un, previsto il 12 giugno. Un vertice annunciato, cancellato e ora nuovamente in calendario. È quanto sostiene l’agenzia Yonhap, ricordando che la missione di Kim Yong-chol è la prima di un alto funzionario della Corea del Nord negli Stati Uniti da diciotto anni a questa parte. Il generale Kim Yong-chol è l’ex capo dei servizi militari e attuale vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei lavoratori. La Casa Bianca ha confermato la sua visita e l’incontro con Pompeo.

La notizia dell’incontro tra Kim Yong-chol e Pompeo era stata anticipata da un messaggio di Washington. Sarah Sanders, portavoce della Casa Bianca, ha detto che “il presidente Trump pensa che le discussioni in corso stiano andando molto bene e che gli incontri previsti questa settimana tra il segretario di Stato americano Mike Pompeo e un alto emissario nordcoreano, ma anche quelli tra le delegazioni dei due Paesi nella zona demilitarizzata coreana siano certamente segni di progresso”. Frattanto, il ministero degli Esteri russo ha annunciato che domani, giovedì 31 maggio, il ministro Serghei Lavrov andrà in Corea del Nord per avviare una serie di colloqui con il suo omologo nordcoreano su questioni bilaterali e sulla situazione nella penisola coreana.