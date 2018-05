Ungheria, passa la legge contro le Ong pro-migranti

Viktor Orbán vince un’altra battaglia contro i migranti. È stata approvata la legge contro le organizzazioni non governative che aiutano i rifugiati e i richiedenti asilo. La Fidesz, la formazione politica di Orbán, che detiene la maggioranza assoluta, è riuscita a fare passare la norma allo Orszagház, il Parlamento magiaro. La cosiddetta legge “Stop Soros” punirà come reato penale gli aiuti agli immigranti illegali fornito dalle Ong e dalle organizzazioni umanitarie. Secondo il testo, qualsiasi associazione o cittadino che si renda “colpevole” di aiuto a entrare e a restare in Ungheria a persone che non hanno i titoli per chiedere asilo politico sarà passibile di pene detentive. Una seconda legge promossa dalla maggioranza dalla Fidesz, partito membro dei Popolari europei, sostiene che sarà indispensabile inserire un emendamento nella Costituzione ungherese in cui si affermi, in maniera inequivocabile, il divieto di insediare o aiutare ad insediarsi in Ungheria qualsiasi “popolazione aliena”. In pratica, ogni popolo che non abbia matrici cristiane come il Paese magiaro. Nelle leggi si sostiene che “abbiamo bisogno di un piano d’azione per difendere l’Ungheria e chi fornisce aiuti finanziari o di altro tipo a un ingresso e permanenza illegale nel nostro Paese deve essere punibile con pene detentive fino a un anno di reclusione”.

Inevitabilmente, è intervenuta la dura condanna dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L’Unhcr ha lanciato un appello all’Ungheria, chiedendo di annullare subito le nuove leggi. “Se non verranno ritirate − sostiene l’organismo Onu − toglieranno ogni diritto a chi fugge da guerre e rischia la morte e al tempo stesso infiammeranno un dibattito politico già caratterizzato da pesanti toni xenofobi”. Alcuni giorni fa, il partito del presidente Orbán si è reso protagonista di un’azione dal sapore fortemente reazionario: il sequestro degli scritti inediti del grande filosofo marxista critico e oppositore sotto il regime comunista Gyorgy Lukacs. I testi sono stati trasferiti in un luogo segreto. Inoltre, è stata chiusa la casa di Lukacs. Era diventata un luogo in cui un gruppo di studiosi internazionali lavorava all’edizione postuma delle opere del filosofo.