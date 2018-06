Rajoy sfiduciato, Sanchez il nuovo premier

Il leader dei socialisti, il 46enne Pedro Sánchez, è il nuovo presidente del governo spagnolo. La svolta clamorosa è stata determinata dalla mozione di sfiducia approvata dal Parlamento di Madrid contro il premier conservatore Mariano Rajoy. Sono stati 180 i voti a favore della sfiducia, 169 i contrari e un’astensione. Nei prossimi giorni Sánchez ufficializzerà il programma e la lista dei ministri. Il nuovo capo del governo ha ricevuto i voti dei deputati di Podemos, dei nazionalisti moderati baschi della Pnv, dei radicali Bildu, dei due partiti catalani Erc e PDeCat e dei valenziani di Compromís. Hanno votato contro Ciudadanos di Albert Rivera e il Partito popolare dello stesso Rajoy. A questo punto, bisogna solo attendere. Naturalmente, sul nuovo esecutivo socialista regnano numerosi interrogativi. Due le ipotesi in campo: il varo di una compagine monocolore di minoranza oppure la formazione di una coalizione con Podemos, come ha chiesto il leader del partito no-global Pablo Iglesias. Per riuscire nel “ribaltone” Sánchez ha garantito ai baschi che rispetterà la Finanziaria, già approvata.

Nel testo sono presenti importanti investimenti infrastrutturali proprio per Euskadi. Sanchez vuole evitare il muro contro muro con la Catalogna. Per queste ragioni, ha promesso una fase di “dialogo” con la Generalitat catalana. Ma la vera domanda attiene alla durata del nuovo governo socialista alla guida della Spagna. Anche se Sanchez ha già comunicato che guiderà il governo solo per alcuni mesi. Soprattutto, per “restituire stabilità al Paese”. Dopodiché, convocherà nuove elezioni. Il premier sconfitto Mariano Rajoy ieri pomeriggio non è tornato in aula. Si è presentato oggi in Parlamento solo al momento della votazione. Ma, dopo la caduta del suo governo, Rajoy dovrà cedere il passo anche all’interno del proprio partito. Sono due i candidati che si contendono la successione nel Partito popolare spagnolo: la sua vice, Soraya Sáenz de Santamaria, e il presidente della regione Galizia Alberto Nuñez Feijóo.