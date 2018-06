Kim Jong-un incontra il ministro degli Esteri russo Lavrov

Kim Jong-un è in piena attività diplomatica. Tiene aperti due tavoli di dialogo: il primo con gli Stati Uniti, il secondo con la Russia, tradizionale sostenitore di Pyongyang. Frattanto, Kim Yong Chol, il numero due del leader nordcoreano e vicepresidente del Comitato centrale del Partito dei lavoratori, è a New York, per incontrare il segretario di Stato americano Mike Pompeo. Ma, soprattutto, per definire i preparativi dell’incontro di Singapore, previsto il 12 giugno, tra Donald Trump e Kim Jong-un. Il dittatore ha incontrato Sergej Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha invitato il leader nordcoreano al Cremlino. Lo ha comunicato lo stesso Ministero russo, postando le foto della “stretta di mano” sull’account Twitter. “Saremo molto felici di darvi il benvenuto”, ha detto Lavrov a Kim Jong-un. Il ministro è giunto a Pyongyang su invito del suo omologo nordcoreano Ri Yong-ho.

Secondo una nota diramata da Lavrov sull’incontro con Ri, si è discusso “in dettaglio della situazione internazionale e in particolare dei problemi che devono essere affrontati al fine di realizzare la denuclearizzazione della penisola coreana, con la creazione di un sistema stabile per la pace e la sicurezza”. L’agenzia nordcoreana Kcna ha mostrato la foto di Lavrov che rende omaggio al fondatore dello Stato Kim Il-sung e a suo figlio Kim Jong-il, padre dell’attuale leader, sulla collina di Mansu a Pyongyang. Lavrov ha deposto un mazzo di fiori ai piedi delle grandi statue. Il ministro russo ha manifestato il proprio sostegno al vertice Trump-Kim Jong-un. Lavrov sostiene il piano graduale per la denuclearizzazione della Corea del Nord e il rinnovato dialogo tra le due Coree. “La soluzione del problema del nucleare − ha detto Lavrov − è ragionevole che non possa essere omnicomprensiva senza la rimozione delle sanzioni. Non ci può essere l’immediata denuclearizzazione. Dovrebbe essere fatta passo dopo passo e tutte le parti coinvolte devono trovarsi a metà strada in ogni passaggio”.