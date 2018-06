Londra, le fiamme bruciano il Mandarin Hotel

Il Mandarin Oriental è stato colpito da un vasto incendio. Per salvare dalle fiamme l’hotel a cinque stelle, che si trova nel quartiere londinese di Knightsbridge, sono stati schierati centoventi pompieri. L’incendio si è propagato per tutta la struttura edoardiana in mattoni rossi, di dodici piani. Le cause non sono ancora note. Grandi colonne di fumo nero si sono levate sull’area che sovrasta l’edificio, vicino ad Harrods. Per fortuna, non si è registrato alcun ferito. L’edificio, in cui alloggiava la rockstar Robbie Williams, è stato completamente evacuato. L’hotel, fondato centosedici anni fa, è stato frequentato dalla famiglia reale. Nel 2011, la regina Elisabetta vi ha ospitato un ricevimento destinato ai principi di casa Windsor e a rappresentanti di altre dinastie invitati per le nozze di William e Kate alla vigilia dell’evento.

I primi allarmi sono stati lanciati verso le 16 locali, le 17 in Italia. L’incendio, seppure imponente è stato circoscritto rapidamente. Da poco erano stati ultimati i lavori di ristrutturazione dell’hotel extralusso che conta centonovantotto fra camere e suite. I dipendenti hanno dichiarato alla stampa di avere visto una parte della struttura riempirsi di fumo, ma di non avere alcuna informazione sulle cause iniziali del focolaio. “È andata bene − ha detto uno di loro − ma ancora non sappiamo da dove siano partite le fiamme”. Oltre ai pompieri sono intervenuti sul posto, naturalmente, gli agenti di polizia e alcune ambulanze.