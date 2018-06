Romania, la Piazza sfida il Palazzo del governo

La rabbia a Bucarest. Il popolo rumeno lancia la propria sfida al governo. Il 10 agosto è autoconvocata una manifestazione di piazza in cui si prevede la partecipazione di un milione di persone. Il clima è agitato. La gente protesta contro la corruzione davanti al Palazzo del governo. Il richiamo antigovernativo è partito dai residenti all’estero, che, in breve hanno lanciato una pagina su Facebook. Con un obiettivo: la manifestazione di agosto. Per approfittare delle vacanze estive. Per quella data è in programma una dura protesta antigovernativa. Un fatto è certo: a Bucarest è in corso una crisi politico-istituzionale. Si fronteggiano due schieramenti. Da una parte, i sostenitori del presidente della Repubblica Klaus Iohannis, leader del Partito nazionale liberale. Dall’altra, il governo guidato dalla prima donna romena premier, Viorica Dancila, promossa dal capo del Partito socialdemocratico Liviu Dragnea. A quest’ultimo è stata preclusa la via della premiership per i numerosi procedimenti giudiziari suo carico.

Infatti, la magistratura lo ha incriminato. Per queste ragioni, il capo dello Stato ha chiesto a Dancila di dimettersi. Ma la premier, al momento, resiste. Persino alle indagini e alle intimazioni dell’altra donna forte del Paese, Laura Kovesi, magistrato coraggioso, oggi capo del Dipartimento anticorruzione. I socialdemocratici chiedono che la Kovesi rinunci all’incarico. Ma Iohannis ha manifestato la propria contrarietà. Così, anche le forze vicine all’esecutivo hanno chiamato i propri militanti in piazza. Sabato scorso numerosi autobus hanno riempito Piazza Victoriei. Dragnea ha parlato al suo popolo. “Vogliamo – ha detto – che la Romania diventi un Paese autenticamente democratico. Un Paese dove si rispettano le libertà e i diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione e dagli accordi internazionali, sottoscritti dalla Romania”. Ma Iohannis, in una nota ufficiale, lo ha definito “un politico malfattore”. La Piazza è contro il Palazzo. E lo scontro è solo agli inizi. L’appuntamento è già fissato. Il prossimo 10 agosto.