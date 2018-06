Olanda, furgone contro i fan: un morto e tre feriti

Un furgone bianco contro i campeggiatori. Poteva essere una strage. Il bilancio provvisorio è di un morto e tre feriti. È accaduto a Landgraaf, nel sud dei Paesi Bassi, poco dopo la conclusione del Pinkpop Festival. Il veicolo si è lanciato su un gruppo di persone in un campeggio poco prima dell’alba. L’uomo alla guida del furgone si è dato alla fuga. Fino alle quattro del mattino, quando è stato bloccato dalla polizia olandese. Nel corso della tre giorni di musica, alla quale assistono ogni anno decine di migliaia di persone, si erano esibiti i Pearl Jam, Foo Fighters e Bruno Mars.

La kermesse all’insegna del pop internazionale, giunta alla sua quarantanovesima edizione inaugurata venerdì, aveva attirato circa 67mila fan al giorno. Stamattina, poco dopo le 11, la polizia di Limburg ha annunciato di avere fermato il sospetto, ritrovando il furgone bianco, con targa olandese, con cui l’uomo ha ucciso e ferito le persone a Landgraaf. Secondo una prima ricostruzione è probabile che l’uomo abbia deliberatamente deciso di investire le tende all’interno delle quali dormivano i fan presenti al festival olandese. Sono ancora sconosciute le cause del gesto. Non è esclusa la pista terroristica. Ma, al momento, non è confermata.