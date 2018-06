L’incontro tra Putin e Trump il 16 luglio ad Helsinski

Vladimir Putin e Donald Trump si incontreranno dopo la fine dei Mondiali di calcio in corso in Russia. Il vertice è ufficiale. Si terrà il 16 luglio ad Helsinki, in Finlandia. Putin e Trump si sono già incontrati due volte a margine di due summit internazionali: il G20 ad Amburgo e il vertice dell’Apec, la Cooperazione economica asiatico-pacifica, in Vietnam. Ma in realtà, quello di Helsinki sarà il primo, autentico, vertice bilaterale Trump-Putin. Come sostiene il Cremlino in una nota, i temi in agenda riguardano “lo stato attuale e le prospettive di sviluppo delle relazioni russo-americane, oltre che i principali dossier internazionali e i temi legati alla sicurezza nazionale”.

L’annuncio dell’incontro è stato comunicato contemporaneamente dal Cremlino e dalla Casa Bianca, proprio all’indomani della visita nella capitale russa del consigliere per la Sicurezza nazionale statunitense John Bolton. Il consigliere dell’amministrazione Trump ha visto il ministro degli Esteri russo Serghej Lavrov e lo stesso Putin per preparare il faccia a faccia con Trump. Il presidente americano aveva anticipato alla stampa già ieri sera che il bilaterale sarebbe avvenuto, “con ogni probabilità”, nella capitale finlandese intorno alla metà di luglio. Trump ha in programma un vero e proprio tour europeo. Dopo il vertice della Nato dell’11 e 12 luglio a Bruxelles visiterà il Regno Unito il 13 luglio.