Trump attacca la Merkel: “Da lei, cattivo esempio”

Donald Trump non risparmia neppure la cancelliera tedesca. Ora accusa Angela Merkel e gli alleati della Nato, di spendere poco per la difesa. “La pazienza degli Stati Uniti – minaccia il presidente americano – sta per finire”. A meno di una settimana dal vertice di Bruxelles dell’Alleanza atlantica e dell’incontro bilaterale con Vladimir Putin ad Helsinki, Trump non placa la sua furia nei confronti della Nato. Secondo il New York Times, la dura presa di posizione di Trump è contenuta in una serie di lettere inviate nel corso dell’ultimo mese ai leader di alcuni Paesi, tra cui la Merkel.

Pare che il presidente americano sia stato particolarmente severo con la Germania, accusandola di “minare la sicurezza dell’Alleanza atlantica e di rappresentare un cattivo esempio che spinge gli altri alleati a non rispettare i propri impegni per quel che riguarda le spese militari”. Un linguaggio schietto. Senza fronzoli. Improntato al proverbiale atteggiamento d’insofferenza di Trump rispetto all’arte della diplomazia. “È sempre più difficile – scrive il presidente americano – giustificare agli americani perché alcuni Paesi non condividano il peso della sicurezza nella Nato, mentre i soldati americani continuano a sacrificare le loro vite all’estero o a tornare a casa gravemente feriti”.