Ue-Giappone, firmato accordo di libero scambio

La guerra commerciale innescata dal presidente americano Donald Trump trova una nuova dimensione. È stato siglato a Tokyo l’accordo di libero scambio tra Unione europea e Giappone con la sottoscrizione di diverse intese politiche su una serie di temi regionali e multilaterali.

A firmare il presidente della Commissione Ue Jean-Claude Juncker, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, e il premier giapponese Shinzo Abe. L’intesa tra le due aree permetterà all’85% dei prodotti agroalimentari Ue di entrare in Giappone senza dazi.

“Con la firma dell’accordo di partenariato economico con il Giappone stiamo facendo una dichiarazione sul futuro del commercio libero ed equo. L’accordo mette equità e valori al centro. Non c’è protezione nel protezionismo e non c’è unità dove c’è l’unilateralismo”, scrive in un tweet il presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker.

Sulla stessa linea si muove il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk: “Con il più grande accordo di commercio bilaterale di sempre, oggi cementiamo l’amicizia giapponese-europea. Geograficamente, siamo distanti. Ma politicamente ed economicamente non potremmo essere più vicini. Con i valori condivisi della democrazia liberale, dei diritti umani e dello stato di diritto”.