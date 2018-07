Lubecca: 9 accoltellati su un bus, due sono gravi

Nove persone ferite. Due di loro versano in condizioni gravi. È il bilancio di un accoltellamento avvenuto su un autobus a Lubecca, nel nord est della Germania. È questa la ricostruzione del ministro degli Interni dello Schleswig-Holstein, Hans Joachim Grote, durante un breve incontro con la stampa. È in corso un’operazione condotta dalla polizia. Il procuratore di zona non esclude che si sia trattato di un attentato terroristico. Ma al momento non si registrano conferme di un’ipotesi del genere. Lubecca è la più grande città del Land dello Schleswig-Holstein dopo la capitale Kiel. L’agguato si è verificato nel quartiere di Kuecknitz. In una prima fase si era parlato di quattordici feriti. Le forze dell’ordine non hanno ancora parla to della reale gravità delle ferite riportate. Secondo il Luebecker Nachrichten, l’aggressore sarebbe stato già arrestato. Il quotidiano locale sostiene che sull’autobus ci fosse uno zaino “fumante” di proprietà dell’uomo fermato dagli agenti.

Per un portavoce della polizia “non c’è nessun morto”. Eppure, inizialmente, era circolata anche questa ipotesi. A Kuecknitz, la zona in cui è avvenuto l’attacco, è stata circoscritta dalle forze dell’ordine e blindata. Lo ha annunciato la polizia attraverso una nota diramata via Twitter. Il giornale locale ricostruisce la dinamica degli eventi. L’autobus era diretto a Travemuende. Durante il tragitto un passeggero avrebbe fatto cadere il proprio zaino per estrarre un’arma da taglio che sarebbe stata usata per aggredire i viaggiatori. A quel punto il conducente avrebbe fermato il mezzo di trasporto aprendo le porte, per consentire ai passeggeri di mettersi in fuga. Ma lo stesso autista pare sia stato attaccato dall’attentatore a mani nude.