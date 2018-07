L’incessante radicalizzazione dei musulmani svedesi

Un nuovo studio [1] sul salafismo in Svezia, condotto dall’Università svedese della difesa (nella foto), dipinge un quadro desolante della radicalizzazione in corso dei musulmani in Svezia.

I salaf sono i “pii antenati” ovvero le prime tre generazioni dei seguaci di Maometto; l’ideologia salafita è stata associata negli ultimi decenni ad al-Qaeda e all’Isis, così come agli affiliati locali di al-Qaeda. Secondo lo studio, i salafiti, che credono nell’Islam come veniva praticato dai primi seguaci di Maometto, tendono a rifiutare la società occidentale a favore di un Islam “puro”: “Non tutti i salafiti sono jihadisti, ma tutti i jihadisti sono salafiti” [2].

Sebbene lo studio non offra una stima del numero di salafiti presenti in Svezia, descrive però come gli ambienti salafiti del Paese si sono evoluti e rafforzati, soprattutto durante l’ultimo decennio ed elenca numerosi esempi dell’influenza che esercitano in diverse città e località svedesi.

Gli autori dello studio arguiscono che “i salafiti (...) promuovono la segregazione di genere, esigono che le donne indossino il velo per limitare la ‘tentazione sessuale’, riducono il ruolo delle donne nella sfera pubblica e si oppongono fermamente all’ascolto della musica e alla pratica di alcune attività sportive” [3].

Secondo la ricerca, molti salafiti dicono anche ai musulmani di non avere amici svedesi e li chiamano “kufr”, il termine arabo per indicare un non musulmano o un “miscredente”. Un predicatore salafita, Anas Khalifa, ha detto: “Significa che se incontrate un cristiano o un ebreo dovete picchiarlo o minacciarlo? No. Non c’è guerra fra voi e i cristiani e gli ebrei nella vostra scuola, ad esempio. Li odiate per amore di Allah. Odiate il fatto che non credano in Allah. Ma voi volete dal profondo del vostro cuore che amino Allah. Quindi, dovete lavorare con loro, parlare con loro, perché volete che Allah li guidi” [4].

A quanto pare, i salafiti hanno diviso geograficamente la Svezia tra loro. Secondo lo studio: “È interessante notare che i predicatori salafiti, oggetto dello studio, sembrano maggiormente cooperare tra loro che con i rivali. Piuttosto, questi predicatori dividono la loro da’wa (missione) in differenti aree geografiche...” [5].

Dai risultati dello studio condotto in varie città in cui i salafiti sono attivi emerge che a Borås alcuni bambini non bevono acqua a scuola né dipingono con gli acquarelli perché dicono che l’acqua è “cristiana”. La polizia svedese riporta che i bambini musulmani dicono ai loro compagni di classe che taglieranno loro la gola, mentre gli mostrano immagini di decapitazioni sui cellulari. Ci sono casi di “adolescenti che arrivano nelle moschee alla fine delle lezioni per ‘lavarsi’ dopo aver interagito con la società [non musulmana]”. Gli operatori sanitari [che operano nell’assistenza sanitaria, nei servizi per l’infanzia etc.] della città hanno raccontato come gli uomini esercitano il controllo sulle donne, anche nelle sale d’attesa [6]. Un operatore sanitario ha detto: “Mi sono reso conto che esiste una rete che controlla le donne in modo che non vengano lasciate sole con gli operatori sanitari. Non hanno la possibilità di parlare a nessuno della loro situazione. Molte donne vivono in condizioni peggiori qui rispetto a come vivevano nei loro Paesi d’origine”.

Questo tipo di controllo delle donne pare avvenga in quasi tutte le città svedesi menzionate nello studio.

A Västerås, l’influenza religiosa si mescola al crimine. “Potrebbe essere un gruppo di persone che entra in un negozio di alimentari. Se la donna alla cassa non indossa il velo, prendono ciò che vogliono senza pagare, chiamano la cassiera “prostituta svedese” e le sputano addosso”, ha detto un poliziotto nello studio. Tra gli altri esempi, episodi in cui i siriani e i curdi titolari di negozi e ristoranti della zona vengono interrogati dai giovani musulmani sulla loro religione. Se la risposta non è l’Islam, vengono molestati. In altri casi, ragazzini di 10-12 anni si sono avvicinati alle donne anziane residenti nella zona, dicendo loro “questa è zona nostra” [7].

A Göteborg, secondo lo studio [8], i salafiti hanno detto ai musulmani di non votare nelle più recenti elezioni perché farlo è “haram” (vietato). “Hanno asserito che nel giorno del giudizio saremo responsabili delle azioni di tutti gli stupidi politici votati. Sostavano davanti ai seggi elettorali. (...) In un seggio hanno sventolato una bandiera dell’Isis”, ha raccontato agli autori dello studio un funzionario locale. Secondo l’imam della città, Göteborg è la capitale del wahhabismo (una versione saudita del salafismo) in Europa dagli anni Novanta [9].

Dei 300 musulmani svedesi che si sono uniti all’Isis in Siria e in Iraq, quasi un terzo proveniva da Göteborg [10] (in rapporto alla popolazione totale svedese, un maggior numero di persone ha lasciato la Svezia per unirsi ai gruppi jihadisti in Siria e in Iraq rispetto a coloro che provenivano dalla maggior parte dei Paesi europei – solo il Belgio e l’Austria hanno una percentuale più alta) [11]. Il predicatore somalo-canadese Said Regeah, in un sermone pronunciato nella moschea salafita Bellevue di Göteborg ha “posto l’accento sull’importanza delle persone che sono nate ‘pure’ e che solo i musulmani lo sono. Tutti nascono musulmani, ma sono poi i genitori che li fanno diventare ‘ebrei, cristiani o zoroastriani’” [12].

Nello studio si legge anche che le attività degli imprenditori non musulmani sono state vandalizzate con graffiti inneggianti allo Stato islamico e che i preti cristiani sono stati minacciati di decapitazione [13]. Un uomo, un certo Samir, ha detto: “Se non si segue l’Islam, le persone ti ostracizzano: ci sono dei genitori qui che fanno indossare il velo alle figlie di tre anni. È irreale. Non siamo in Iraq” [14].

A un altro uomo è stato vietato l’ingresso in un ristorante musulmano perché non è religioso. Anwar, questo è il suo nome, ha ribadito che la società sta abbandonando i musulmani laici: “Non ho bisogno di una Bibbia né di un Corano nella mia vita. L’unico libro di cui ho bisogno è (...) la legge [svedese]. Ma se la società non è nemmeno dalla tua parte, che cosa si può fare?” [15]. Nell’area di Stoccolma, lo studio stima che attualmente ci siano 150 jihadisti salafiti [16]. I salafiti sono soprattutto concentrati nella zona di Järva una “no-go zone”. A volte, l’elemento jihadista e quello criminale si sovrappongono e questi musulmani terrorizzano altre persone che vivono nell’area. Una donna ha detto che i salafiti e gli islamisti negli ultimi dieci anni hanno assunto il controllo delle attività commerciali, delle moschee ricavate nei seminterrati e delle associazioni culturali e che “gli svedesi non hanno idea di quanta influenza abbia l’Islam politico nei sobborghi”. Ha raccontato come anche i bambini sono sottoposti alla segregazione di genere e che i leader religiosi dicono alle donne di non rivolgersi alle autorità svedesi se i loro mariti le maltrattano. “Le leggi svedesi non sono applicate nei quartieri periferici” [17].

Lo studio si conclude con una critica mossa alle autorità svedesi per loro apparente incapacità di collegare i singoli musulmani radicali agli “ambienti che forgiano le loro idee e in certi casi hanno favorito l’intenzione di unirsi a gruppi più radicali e violenti”. E cita il seguente esempio: “Quando l’allora coordinatore nazionale contro l’estremismo violento disse che il motivo per cui così tante persone avevano deciso di lasciare la Svezia per unirsi all’Isis era ‘una questione da un milione di dollari’, è la dimostrazione dell’incapacità generale delle autorità svedesi (eccezion fatta per la polizia e per i servizi di sicurezza) di capire che questo problema non è emerso dal nulla” [18].

Questa incapacità – cecità ostinata è forse la definizione più appropriata – di vedere che il terrorismo jihadista non emerge dal nulla, ma è alimentato in particolari ambienti, non è una situazione esclusivamente svedese. L’insistenza da parte di così tante autorità europee e di altre autorità occidentali ad attribuire agli attacchi terroristici motivi connessi alla “infermità mentale” ne è un esempio.

Gli autori dello studio rilevano anche che le scuole e le altre autorità locali non sanno come affrontare le sfide create dai salafiti. Il saggio cita, ad esempio, il caso di una alunna musulmana che voleva togliersi il velo per giocare a fare la parrucchiera con le altre bambine, ma il personale svedese della scuola non glielo ha permesso per rispettare il volere dei genitori della piccola. In un altro episodio menzionato, una bambina di una scuola materna che non voleva indossare il velo è stata costretta a farlo dal personale svedese dell’istituto “malgrado si sentisse in colpa”, perché quello era il volere dei genitori. Il personale scolastico svedese ha anche detto di non sapere come comportarsi quando i bambini vogliono mangiare e bere durante il Ramadan, ma i genitori hanno ordinato loro di digiunare [19].

Lo studio è un primo importante passo compiuto in Svezia che finalmente ammette l’esistenza di un problema, ma se le autorità svedesi competenti – tra cui il governo svedese e i leader politici, i quali rifiutano di ammettere la realtà esistente nel Paese – non lo leggeranno e lo interiorizzeranno, sarà stato redatto invano.

(*) Gatestone Institute

Traduzione a cura di Angelita La Spada