Trump rischia di perdere la sua stella a Hollywood

Donald Trump potrebbe perdere la sua stella a Hollywood: il comune ha infatti approvato all’unanimità una risoluzione in cui si chiede di rimuoverla dalla celebre Walk of Fame, in segno di protesta soprattutto contro le politiche sull’immigrazione del presidente americano. Ma non è detto che la richiesta venga accolta. La stella infatti è di proprietà della città di Los Angeles che, non fosse altro che per ragioni di opportunità, potrebbe essere contraria alla rimozione. C’è poi un altro potenziale ostacolo: in passato la Camera di Commercio di Hollywood si è sempre opposta alla rimozione delle stelle di celebri personaggi dello spettacolo caduti in disgrazia, vedi ultimamente Bill Cosby e Kevin Spacey travolti dallo scandalo sulle molestie sessuali che ha dato vita al movimento del #metoo. La stella di Trump fu inaugurata nel 2007 come riconoscimento per il successo del reality show “The Apprentice”, per anni condotto dal tycoon.

Ma da quando Trump è entrato in politica ha subito più di un atto vandalico. L’ultimo è del 25 luglio scorso, quando un uomo l’ha completamente distrutta con un piccone. Prima di allora era stata vandalizzata alla vigilia delle elezioni presidenziali del 2016, con un piccone e un martello. “Il Consiglio comunale di West Hollywood non ha approvato la risoluzione perché Donald Trump è un conservatore o un repubblicano”, ha detto il sindaco ad interim di West Hollywood, John D’Amico: “Guadagnarsi una stella sulla Hollywood Walk of Fame è un onore. Quando qualcuno sminuisce e attacca le minoranze, gli immigrati, i disabili o le donne, l’onore non esiste più”. Ma la posizione della Camera di Commercio di Hollywood è nota. Già nel 2015 l’allora presidente e amministratore delegato, Leron Gubler, commentando i tentativi di rimuovere la stella di Cosby disse: “Una volta che una stella viene aggiunta al Walk è considerata parte del tessuto storico della Walk of Fame di Hollywood”.