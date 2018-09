Jet russo abbattuto da contraerea siriana

Abbattuto un jet russo con 15 militari a bordo. L’episodio è avvenuto nel Mediterraneo, durante i raid dei caccia israeliani. Il ministero della Difesa russo ha comunicato che l’aereo Il-20 sarebbe stato abbattuto dalla contraerea siriana, sostenendo che gli F-16 israeliani avrebbero usato il jet russo come scudo. Secondo questa versione il velivolo sarebbe stato colpito dai missili siriani. La Russia ha definito “ostile” l’abbattimento dell’aereo. Per il ministero, “le azioni militari di Israele hanno portato alla morte di 15 soldati russi. Alle 23 di lunedì notte sono stati persi i contatti con l’equipaggio a circa 35 chilometri dalla costa siriana”. Frattanto, i media siriani avevano diffuso la notizia di un attacco missilistico contro Lattakia, attribuito dai russi a Israele.

Il jet sarebbe decollato dalla base di Hmeimin, diretto verso quella di Lattakia. In quell’area era in corso l’attacco di quattro caccia israeliani che agivano su obiettivi in territorio siriano. La versione russa è sposata anche dagli Stati Uniti. Ma con una sostanziale differenza. Per Washington si sarebbe trattato di un “errore” delle forze militari siriane. La Cnn, citando un funzionario anonimo, sostiene che l’Iluyshin-20 sarebbe stato colpito per errore dall’artiglieria antiaerea siriana mentre stava rispondendo a un attacco missilistico.