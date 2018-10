Brasile, Jair Bolsonaro possibile nuovo presidente

Jair Bolsonaro ha serie possibilità di vincere le elezioni. Il candidato della destra brasiliana è accreditato da tutti i sondaggi del successo alle presidenziali di domenica. La sua ascesa sembra inarrestabile. Nell’ultima indagine della Datafolha, diffusa a tre giorni dalle elezioni, scala altri tre punti e raggiunge il 35 per cento, mentre Fernando Haddad, l’erede dell’ex presidente Lula, anche con un aumento dell’1 per cento resta bloccato al 22. Il candidato del Partito dei lavoratori (Pt), inoltre, continua in pareggio tecnico con Bolsonaro in un eventuale ballottaggio, questa volta a 43 a 44 per cento.

Il sondaggio demoscopico è stato diffuso poche ore prima dell’ultimo dibattito televisivo fra i candidati presidenti, al quale però non parteciperà Bolsonaro, ancora in convalescenza per la coltellata all’addome subita lo scorso 6 settembre, a margine di un comizio tenuto a Juiz de Fora, una cittadina dello stato di Minas Gerais. Portato d’urgenza in ospedale, il leader politico era stato sottoposto ad un delicato intervento per fermare l’emorragia al fegato e all’intestino.

Bolsonaro è ancora in convalescenza. In ogni caso, vincendo sarebbe il primo presidente ex militare del Brasile da quando è finita la dittatura, nel 1984. Viene descritto come il classico uomo forte di destra, populista, sovranista. È molto amato dai giovani e giovanissimi e dalle donne. Oltre che, naturalmente, dai militari. È una sorta di Trump brasiliano. Ottimo comunicatore, sa usare bene i social.