Le ultime immagini di Khashoggi

Ecco le ultime ore di Jamal Khashoggi. Sono documentate dalle riprese del circuito di sorveglianza del consolato saudita a Istanbul. Le immagini sono state ottenute in esclusiva da Trt World, una tivù turca che trasmette in lingua inglese. Nel video si vede Khashoggi all’arrivo al compound diplomatico, il 2 ottobre, alle ore 13.14. Poco prima di entrare e due ore prima della denuncia della sua scomparsa. Frattanto, il regno saudita ha chiamato la famiglia di Jamal Khashoggi per porgere le proprie condoglianze.

Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita, sostenendo che re Salman bin Abdulaziz Al Saud ed il principe Mohammed bin Salman hanno parlato con il figlio, Salah Khashoggi. Nel frattempo, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che domani, nel corso di un incontro con i deputati dell’Akp, fornirà i dettagli dell’inchiesta sul reporter ucciso all’interno del consolato di Riad a Istanbul. “Vogliamo giustizia – ha detto Erdogan – e per questo sveleremo la nuda verità. Questo non è un caso comune. Farò dichiarazioni a proposito domani nell’incontro del gruppo parlamentare dell’Akp. Il caso sarà svelato completamente”.

Il primo ministro Justin Trudeau ha dichiarato che potrebbe cancellare un contratto di difesa multimilionario con i sauditi dopo la morte del giornalista. Il premier candese, durante un’intervista radiofonica, ha detto che il Canada “difenderà sempre i diritti umani”. Trudeau ha risposto anche ad una domanda relativa ad un accordo con Riad per la vendita di veicoli blindati leggeri del valore di 15 miliardi di dollari canadesi. Il primo ministro ha detto che “in questo contratto ci sono clausole che devono essere seguite in relazione all’uso di ciò che viene venduto. Se loro non seguono queste clausole, annulleremo definitivamente il contratto”.