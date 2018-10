Germania: “Sì all’acquisto di gas dagli Stati Uniti”

Donald Trump esulta. Nel corso di un comizio in Texas, per la rielezione del senatore Ted Cruz, sostiene che la cancelliera tedesca abbia detto “sì” all’acquisto di gas dagli Stati Uniti. “Angela Merkel – ha affermato il presidente americano – ha annunciato che la Germania acquisterà enormi quantità di gas naturale liquefatto dal nostro Paese”. La questione, per il “Wall Street Journal”, sarebbe in realtà più complessa. “la Merkel – scrive il quotidiano economico newyorkese – ha deciso di aprire il proprio mercato al gas naturale liquefatto americano, co-finanziando un terminal da 500 milioni di euro nel nord del Paese”. Secondo le fonti del giornale, la cancelliera non avrebbe ritenuto il proprio “ripensamento come una sconfitta, ma come una decisione “strategica” che potrebbe ripagare a lungo termine”.

Per i dirigenti tedeschi e americani l’apertura di Berlino al gas naturale liquefatto americano potrebbe aiutare a risolvere la questione commerciale con Washington. L’obiettivo sarebbe quello di scongiurare eventuali sanzioni americane contro il gasdotto South Stream 2 tra Russia e Germania, che dovrebbe raddoppiare la capacità dell’export del gas russo. In ogni caso, secondo gli esperti citati dal “Wall Street Journal”, nel breve periodo, la decisione della Germania non dovrebbe comportare un beneficio economico per i tedeschi. Ma un fatto è evidente: la scelta potrebbe dare una mano alla diversificazione delle fonti energetiche di Berlino.