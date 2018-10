Usa, 5mila soldati attendono carovana migranti

Donald Trump ha deciso di usare la forza contro la carovana di migranti che marcia verso il confine con il Messico. Così, mentre il Pentagono sta per inviare 5.200 militari per fermarli, il presidente americano ha dichiarato che ha dato mandato di costruire vere e proprie “tendopoli”. Nell’intenzione del tycoon i migranti saranno trattenuti all’interno delle tensostrutture, in attesa di destinazione. La carovana è in viaggio da giorni dall’Honduras con l’obiettivo di raggiungere gli Stati Uniti. “Costruiremo città di tendopoli – ha affermato l’inquilino della Casa Bianca in un’intervista a Fox News – installeremo tende ovunque, costruiremo strutture, spenderemo centinaia di milioni di dollari. Qui i migranti aspetteranno l’esito delle loro richieste di asilo e se non ne avranno diritto se ne andranno”. Il presidente ha ricordato che la maggioranza delle richieste d’asilo, vale a dire l’80 per cento di coloro i quali provengono dall’America centrale, sono respinte, ma alle udienze “non si presenta nessuno”. Non solo. Ha sostenuto che tra i migranti fiugrano “molti membri di bande e delinquenti”.

“Non li lasceremo entrare”, ha detto Trump. Così il presidente, ad una settimana dal voto di metà mandato, ha ribadito un’idea chiave della sua politica anti-migranti. L’annuncio del Pentagono era stato anticipato da un’indiscrezione del “Wall Street Journal”. Il generale Terrence O’Shaughnessy aveva detto ai giornalisti del quotidiano economico che “800 militari sono già in viaggio e che il resto delle truppe sarà alla frontiera entro la fine della settimana”.