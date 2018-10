Brasile, Battisti “è scomparso da giorni”

Cesare Battisti è sparito. Nessuno lo ha più visto a Cananéia, la città brasiliana in cui si era trasferito lo scorso aprile. Domenica è andato a votare per il ballottaggio delle elezioni presidenziali. La vittoria del leader di destra Jair Bolsonaro aveva spinto Matteo Salvini a chiedere l’estradizione dell’ex membro del Proletari armati per il comunismo. “Dopo anni di chiacchiere – aveva detto il ministro dell’Interno – chiederò che ci rimandino indietro il terrorista rosso”. Subito dopo, via Twitter, era arrivata la risposta del figlio del neopresidente brasiliano: “Regalo in arrivo”.

“La Stampa” ha citato un vicino di casa che ha visto Battisti nel quartiere residenziale di Carijo. “La sua Prisma grigia è parcheggiata nel cortiletto, da fuori sembra tutto in ordine, come quando parte per le ferie”. Ma Battisti sarebbe svanito nel nulla. Secondo Mario nella villetta “c’è stato molto movimento”. Dovrebbe essere occupata da una coppia straniera con un bambino. Si tratterebbe della 33enne Valentine, la figlia maggiore di Battisti, venuta solo due volte a visitarlo in Brasile. Il direttore del tribunale di Cananeia Anderson Nascimento ha detto che su Battisti non c’è nessuna misura cautelare in atto: “Il braccialetto elettronico è stato tolto in aprile, il mese dopo è caduto anche l’obbligo di firma una volta al mese”.