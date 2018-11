Egitto: Co-mai e Cili-Italia condannano l’attentato contro i copti

“Le Comunità del Mondo Arabo in Italia (Co-mai) e la Confederazione Internazionale Laica Interreligiosa (Cili-Italia) condannano l’attentato terroristico contro tre autobus di pellegrini copti in Egitto, che il 2 novembre scorso ha provocato 7 morti e numerosi feriti; ed esprimono solidarietà e vicinanza a tutti i copti e cristiani in Egitto e in Medio Oriente e agli egiziani nel mondo e in Italia. ‘No’ alla guerra delle religioni e tra le civiltà, e ‘No’ alle provocazioni contro i cristiani in medio Oriente ed in Africa, con lo scopo di spingerli a lasciare i loro Paesi e le loro terre”: così dichiara il Fondatore delle Co-mai e Cili-Italia, Foad Aodi.

E prosegue: “Tra il 2016 e il 2017 i copti sono stati colpiti da almeno quattro attentati che hanno provocato più di cento morti (solo a maggio 2017, in un’azione sempre contro un bus carico di pellegrini, vi furono 30 vittime), e a ottobre un tribunale militare del Cairo ha condannato a morte 17 terroristi responsabili degli attacchi. Il nostro appello all’Onu è quello di convocare una conferenza internazionale contro il terrorismo a favore del dialogo interreligioso e dei cristiani in Medio Oriente e in Africa” .