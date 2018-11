Londra-Ue: le tappe del divorzio

La premier britannica Theresa May ha convocato per stamattina una riunione straordinaria del governo per esaminare una bozza d'accordo dei negoziati di divorzio dall'Ue sulla Brexit. È, l'ultimo - in ordine di tempo - passaggio nel lungo e accidentato percorso per il “divorzio” di Londra dall'Unione europea. Ecco le tappe principali dell'intero processo.

* 23 giugno 2016 - Referendum sulla Brexit, vince il “Leave”

* 29 marzo 2017 - Scatta formalmente l'articolo 50, per attivare la procedura di uscita dall'Ue

* 29 aprile 2017 - Il vertice Ue adotta le linee guida che separano i negoziati sul passato (come il conto di Londra per il divorzio) da quelli sul futuro, come le relazioni commerciali

* 19 giugno 2017 - Parte il primo round di negoziati

* 8-15 dicembre 2017 - Accordo Juncker-May sulla “Fase 1” relativa al divorzio, i 27 danno l'ok per passare alla “Fase 2” sulle relazioni future e sulle linee guida sulla transizione

* 19 marzo 2018 - Intesa sul testo legale del divorzio e sulla transizione, ma resta ancora aperta la questione del confine tra Irlanda ed Irlanda del Nord

* 23 marzo 2018 - Il vertice Ue a 27 adotta le linee guida sul rapporto futuro con Londra dopo la Brexit

* 26 marzo 2018 - Avvio dei negoziati ad hoc sull'Irlanda

* Aprile 2018 - Avvio dei negoziati sulle relazioni future

* 26 giugno 2018 - Il Parlamento britannico approva il 'Withdrawal Bill', che disciplina il divorzio dall'Ue

* 14 ottobre 2018 - Fumata nera anche nell'incontro a Bruxelles tra il ministro della Brexit Raab ed il negoziatore Ue Barnier a Bruxelles, convocato per portare un'intesa al summit Ue del 17 ottobre. Resta il nodo dell'Irlanda.

* 17 ottobre 2018 - Al Consiglio europeo il negoziato sulla Brexit non esce dallo stallo, e salta il vertice straordinario a novembre.

* 20 ottobre 2018 - Una fiume di gente a Londra - quasi 700mila persone secondo gli organizzatori, almeno mezzo milione nelle stime dei media - è sceso in strada in una mega-manifestazione per invocare un secondo referendum.

* 13 novembre 2018 - Arriva, dopo una giornata di annunci 'ottimistici' una bozza d'accordo con l'Ue da sottoporre al governo britannico. La May riunisce il suo Gabinetto mentre Bruxelles si limita a parlare per ora di 'intesa tecnica' e resta alla finestra.

* entro il 29 marzo 2019 - Procedure di ratifica da parte dei 27, delle istituzioni Ue e del Parlamento britannico

* mezzanotte del 29 marzo 2019 - Scatta la Brexit, parte il periodo transitorio di 21 mesi dove Londra continuerà ad applicare le regole Ue ma non avrà più potere decisionale, e si avviano i negoziati per gli accordi commerciali tra Gb e gli altri Paesi.

* 31 dicembre 2020 - Fine del periodo transitorio, cessa l'applicazione del diritto Ue in Gran Bretagna

* 1 gennaio 2021 - La Gran Bretagna è a tutti gli effetti un Paese Terzo.