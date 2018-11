Kenya, 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano

Quattordici arresti in una maxi operazione per il rapimento di Silvia Romano. Al momento della volontaria italiana 23enne rapita in Kenya non si hanno notizie. Gli uomini arrestati non farebbero parte del commando di otto persone che ha sequestrato la giovane cooperante milanese. Nel corso del rapimento sono state ferite diverse persone tra cui tre bambini nel villaggio di Chakama. Alcuni possibili fiancheggiatori sono stati linciati direttamente dalla folla. La polizia keniota è intervenuta e ha arrestato i presunti complici. Da alcune ore sono in corso gli interrogatori per scovare il luogo in cui è nascosta la ragazza.

Sembra tramontata la pista che porterebbe ad Al Shabaab, gli integralisti islamici somali che terrorizzano la Somalia e il Kenya. In passato sono stati autori di sequestri di occidentali. È possibile che Silvia Romana sia stata rapita da criminali comuni. Non viene escluso che la ragazza possa essere stata venduta dal gruppo. Gli inquirenti sostengono di non tralasciare alcuna pista. Sembra farsi strada la convinzione che il commando sia composto da “banditi”, come li ha definiti la polizia. Un fatto è certo: nella contea è stato inviato l’esercito. Le ricerche si stanno concentrando nella vicina foresta al villaggio di Chakama, il posto in cui è stata rapita la giovane.