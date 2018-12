Grecia, Crowdfunding per acquistare navi da guerra

Il governo greco vara il crowdfunding per comprare le navi da guerra. È un’iniziativa del ministro alla Difesa Panos Kammenos. Il leader del partito nazionalista che garantisce la maggioranza al governo di Alexis Tsipras, ha lanciato la raccolta fondi per rinnovare la flotta da guerra nazionale. “Dobbiamo comprare nuove fregate – ha detto – e dotarci di una nave-simbolo che rappresenti il Paese. Le tensioni con le nazioni vicine a noi come la Turchia ci obbligano ad assumerci maggiori responsabilità”.

Per queste ragioni, Kammenos all’inizio del nuovo anno aprirà un conto in banca. Ha giurato che sarà il primo a versare il proprio stipendio. “Spero – ha dichiarato – che tutti possano dare un aiuto. Ma sono convinto che gli armatori del nostro Paese faranno uno sforzo in più”. Il crowdfunding di Kammenos è utile per risollevare la difesa greca, a seguito della dura fase di austerity imposta dall’Unione europea. Le spese per gli armamenti di Atene nel 2018 saranno poco sotto i cinque miliardi. Per tradizione, la Marina e l’Aviazione rappresentano le armi più importanti della Grecia. Grazie agli armatori miliardari, il Paese vanta la flotta commerciale più grande al mondo con imbarcazioni: per un valore di 99 miliardi di euro.