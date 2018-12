Denis Cavatassi è stato assolto dalla Corte Suprema thailandese. La conferma è arrivata dal ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Cavatassi era in carcere dal 2011. Nel 2016 era stato condannato alla pena di morte nel 2016. Il ministro, in una nota, ha scritto che “la buona notizia dell’importante sentenza della Corte Suprema della Thailandia consentirà a Denis Cavatassi, prosciolto questa mattina, di rientrare presto a casa in Italia e riabbracciare i suoi familiari”. Moavero Milanesi sottolinea che “gli italiani in difficoltà all’estero devono sapere che possono sempre contare sull’assistenza e l’aiuto efficace della Farnesina. Nessuno viene lasciato solo, pur nell’inevitabile riserbo che la delicatezza di tante situazioni impone”.

La vicenda di Cavatassi è molto complessa. L’imprenditore di Tortoreto (Teramo) finisce in manette nel marzo 2011. Con un’accusa pesantissima: essere il mandante dell’omicidio del suo socio in affari, Luciano Butti, con il quale gestisce un ristorante. La sorella di Cavatassi, Romina, ha riferito all’Ansa che Denis ha detto di essere “finalmente libero”. “Ho ricevuto un vocale Whatsapp alle 5.30 ora italiana – riferisce Romina, comprensibilmente commossa – non riesco ancora a crederci. Stiamo aspettando di sentirlo, ormai è questione di poco. Spero rientri prima di Natale”.

La famiglia dell’imprenditore scrive una lette di ringraziamenti. “Ringraziamo – si legge nel testo – tutti quelli che si sono battuti per la sua libertà. La Farnesina, l’ambasciatore Galanti, il direttore Vignali, il presidente della Camera Roberto Fico, l’onorevole Manconi e l’avvocato Alessandra Ballerini. Ringraziamo l’avvocato thailandese Puttri Kuwanonda e il Regno della Thailandia. Ringraziamo uno ad uno i tantissimi scrittori e comuni cittadini che aderendo all’iniziativa ‘una lettera per Denis’ hanno contribuito a ridare speranza a Denis e forza alla nostra lotta per sua liberazione. Ringraziamo tutti gli amici che ci sono stati vicini e ringraziamo i giornalisti che hanno fatto da ‘cassa di risonanza’ standoci vicini con intelligenza, sensibilità e professionalità: Fabio Fazio, Fabrizio Gatti, Beppe Giulietti e Stefano Corradino. Denis torna a casa! Ed è merito di tutti voi”.