Xi Jinping promette “nuovo miracolo economico”

Un nuovo miracolo economico in Cina è possibile. Ne è convinto Xi Jinping. Il presidente cinese promette “un nuovo miracolo, persino più grande, che impressionerà il mondo”. Xin Jinping, ostenta sicurezza, commemorando i quarant’anni d’apertura e riforme, grazie a cui 740 milioni di persone hanno abbandonato la povertà. Oggi Pechino è la seconda economia mondiale. Il presidente ha ricordato, con orgoglio, che “con una civilizzazione di oltre cinquemila anni nessuno può dire alla Cina quello che deve o non deve fare”. Dunque, bisogna andare avanti con apertura e riforme. “No all’egemonia e a crescita a spesa di altre nazioni o rinuncia al nostro passo. Nessuno è nella posizione di imporre al popolo cinese cosa dovrebbe o cosa non dovrebbe fare”.

Le celebrazioni coincidono con la sfida diplomatica e commerciale, per ora sedata, con gli Stati Uniti di Donald Trump. “Dobbiamo risolutamente riformare – afferma Xi Jinping – quello che deve e può essere cambiato, e risolutamente non dobbiamo riformare quanto non può e non deve essere cambiato”. Secondo il presidente cinese, “la Cina non perseguirà mai il proprio sviluppo a scapito di altri. Non importa quanto la Cina si sviluppi, non cercheremo mai l’egemonia”.