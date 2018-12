New York, scia azzurra nel cielo per un’esplosione

Minuti di assoluto terrore a New York. Nella metropoli statunitense si è registrata l’esplosione di un impianto dell’azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria, nel Queens. La detonazione ha fatto tremare le case della zona provocando il panico degli abitanti. Non si registra alcun ferito. Il fatto insolito riguarda la lunga scia di luce azzurra intermittente in cielo, visibile da tutta la città. Persino dal vicino New Jersey. Ma il fenomeno ha causato una straordinaria curiosità. Non potevano mancare, foto e video postati, in pochi minuti, sui social network, insieme a messaggi carichi di angoscia e preoccupazione. Per queste ragioni, il sindaco Bill de Blasio si è sentito in dovere di intervenire personalmente per rassicurare i newyorchesi.

“Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio”. Sono queste le parole pronunciate dal primo cittadino di New York. E non si tratta di una battuta. Tant’è vero che una rassicurazione analoga è giunta anche dal New York Police Department e dai vigili del fuoco impegnati a sedare l’incendio causato dall’esplosione. Anche in ragione di una serie di blackout provocati dall’incidente, è stato chiuso l’aeroporto di La Guardia.