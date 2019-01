Francia, arrestato uno dei leader dei gilet gialli

È stato arrestato uno dei capi del movimento dei gilet gialli. Si tratta di Eric Drouet. L’uomo è stato fermato ieri sera nel centro di Parigi, vicino La Place de l’Opéra. L’accusa è di aver tentato di organizzare una manifestazione che non aveva ricevuto alcuna autorizzazione. Drouet, proprio ieri pomeriggio, aveva postato su Facebook un invito ai membri del movimento per la preparazione, nella capitale francese, di “un’azione in grado di sconvolgere l’opinione pubblica”. Frattanto, Drouet ha ricevuto la solidarietà di Jean-Luc Melanchon. “Drouet è un esempio da seguire per la sua determinazione”, ha detto leader della sinistra radicale. Melanchon, in verità, sta provando a cavalcare la protesta che ha messo a soqquadro Parigi nelle ultime settimane prima della fine dell’anno.

L’arresto di Drouet ha provocato naturalmente le durissime reazioni dei rappresentanti del movimento dei gilet gialli. Il governo francese viene adesso accusato di fare un “uso politico della polizia”. Secondo le prime ricostruzioni, gli agenti seguivano le mosse di Drouet fin dal pomeriggio di ieri. L’arresto è sopraggiunto quando il leader dei gilet gialli ha riunito una trentina di militanti in Place de la Concorde e ha cominciato a marciare verso l’Opera. A quel punto, sono scattate, inevitabilmente, le manette.