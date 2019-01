Thailandia, tempesta Pabuk provoca una vittima

In Thailandia, la tempesta tropicale Pabuk ha provocato la morte di un pescatore. L’uomo sarebbe annegato quando il peschereccio su cui si trovava con altri colleghi si sarebbe capovolto. Uno di loro risulterebbe disperso, mentre altri quattro sarebbero stati tratti in salvo. Lo hanno reso noto le autorità locali, citate dal sito AsiaNews, che segnalano il rischio di inondazioni. La tempesta ha toccato terra nel distretto di Pak Phanang, nella provincia di Nakhon Si Thammarat. Si registrano blackout in varie zone, a causa dei pali dell’elettricità abbattuti dal vento.

La tempesta ha bloccato migliaia di turisti sulle isole. La pioggia e le alte maree hanno colpito i villaggi costieri. Nella provincia di Nakhon Si Thammarat i venti hanno raggiunto la velocità di circa 70 chilometri orari. Pabuk è stata considerata la più devastante tempesta degli ultimi decenni. “Circa settemila persone sono state evacuate. Ma il numero delle persone evacuate potrebbe aumentare sensibilmente, tra 30mila e 80mila solo in questa provincia”. È quanto ha annunciato Udomporn Kan, segretario del dipartimento della Prevenzione.

Si è registrata una situazione di tensione nell’isola di Phi Phi, nella penisola di Krabi, sud della Thailandia, a circa 40 chilometri a sud di Phuket. L’isola, nota per essere stata il set del film con Leonardo Di Caprio, “The beach”, una delle mete thailandesi più amate in questo periodo, è stata scelta per le vacanze invernali anche da molti italiani. Numerosi turisti attendono il picco della tempesta chiusi nelle stanze degli hotel. La perturbazione ha reso necessaria la chiusura degli aeroporti di Koh Samui e Nakhon Si Thammarat e ha bloccato le imbarcazioni. “Diecimila turisti sono rimasti a Koh Phangan”, ha spiegato Krikkrai Songthanee, capo del distretto dell’isola. Che detto di avere “parlato con alcuni di loro ieri sera. Non hanno paura, capiscono la situazione”. Le scuole nelle aree costiere sono chiuse e anche l’esercito è stato mobilitato. Phuwieng Prakhammintara, direttore generale del Dipartimento meteorologico della Thailandia, ha avvertito che “la tempesta potrebbe causare onde alte da 3 a 5 metri o anche 7 metri”.