La dem Nancy Pelosi speaker della Camera Usa

Nancy Pelosi è la nuova speaker della Camera. La deputata del Partito democratico statunitense è stata eletta allo scranno più alto della Camera dei rappresentanti. Ha ricevuto un totale di 220 voti. Eppure, 15 deputati democratici non hanno votato per lei o si sono astenuti. La speaker è la terza carica degli Stati Uniti dopo il presidente Donald Trump e il vicepresidente Mike Pence. La politica 78enne Pelosi è stata eletta dopo le elezioni di metà mandato dello scorso novembre, quando i democratici hanno ottenuto la maggioranza alla Camera, a discapito dei repubblicani. La Pelosi, che ha evidenti origini italiane, è già stata in precedenza (dal 2007 al 2011) speaker della Camera.

È stata la prima donna a ricoprire questo incarico nel 2007 e si trova in Parlamento dal 1987. Da allora, viene rieletta, ininterrottamente, nel suo collegio in California. La Pelosi è riuscita, negli anni, a restare in vetta alla politica americana. Negli ultimi tre lustri la Pelosi è sempre stata capogruppo dei democratici alla Camera. Per queste ragioni, la stampa statunitense pronosticava una sua sostituzione, smentita dai fatti. È il caso di dire una donna per tutte le stagioni. Frattanto, la Pelosi ha già messo in allarme Trump sull’impeachment, annunciando che i democratici valuteranno gli esiti dell’inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate.