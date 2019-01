Iran, aereo si schianta vicino a Teheran: 15 morti

Uno schianto all’aeroporto di Fath, a Karaj, nella provincia di Alborz, in Iran. Un aereo Boeing 707, che apparteneva all’esercito iraniano, è caduto non lontano da Teheran. Il velivolo cargo era partito da Bishkek, in Kirghizistan. Almeno 15 persone sono morte a causa dell’incidente. L’aereo avrebbe preso fuoco subito dopo lo schianto. Ora l’aereo apparirebbe completamente carbonizzato. Sarebbe sopravvissuto soltanto un membro dell’equipaggio, l’ingegnere di volo. L’uomo sarebbe stato trasportato in ospedale e lotterebbe tra la vita e la morte. L’aereo ha sfondato il muro di cinta dello scalo prima di schiantarsi, incendiandosi, contro un complesso di palazzi residenziali. Sarebbero già stati ritrovati i corpi esanimi di sette persone. Le ricerche continuano, ma pare difficile che ci siano altri sopravvissuti.

È quanto emerge dalle dichiarazioni del capo del dipartimento delle emergenze, Pirhossein Kolivand. Non si hanno notizie di eventuali vittime nella zona residenziale colpita. Secondo quanto ha riferito l’agenzia di stampa Farsnews, l’aereo trasportava carne. Stando a quanto emerso, il pilota del Boeing 707 cargo sarebbe atterrato nell’aeroporto sbagliato e avrebbe perso il controllo del velivolo. L’aereo era partito era diretto all’aeroporto di Payam, una città a sudovest di Karaj, a circa 35 chilometri dalla capitale iraniana.