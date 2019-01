Venezuela, dopo il tentato golpe Maduro ricorda Gramsci

In Venezuela c’è stato un tentato golpe ma Nicolás Maduro pensa a Gramsci. Alcuni militari hanno occupato una base militare a Caracas, ma l’esercito li ha fermati. Il blitz ha portato all’arresto di 27 soldati. Nella notte sono proseguite le proteste della popolazione a sostegno dei militari ribelli. Le immagini trasmesse dalla Cnn hanno mostrato gli scontri con la polizia, che ha risposto col lancio di gas lacrimogeni e granate stordenti. La notte scorsa è stata anche incendiata la casa dell’ex deputato filogovernativo Rober Serra, assassinato nel 2014. L’azione è stata definita “crimine culturale” dal ministro della Cultura, Ernesto Villegas. Secondo il quotidiano “El Universal”, ieri si sono registrate proteste in varie parti della capitale venezuelana, come Cotiza, Los Mecedores, avenida Fuerzas Armadas, San Bernardino, La Vega e El Valle. Nel frattempo, l’opposizione guidata dal giovane deputato Juan Guaidó, ha annunciato per domani una manifestazione contro il governo di Maduro, dopo che il Tribunale supremo di giustizia (Tsj) ieri ha dichiarato “privo di validità” il giuramento dei nuovi vertici dell’Assemblea nazionale controllata dall’opposizione e dello stesso Guaidó, presidente del Parlamento.

Oltre agli oppositori di Maduro scenderanno in piazza domani a Caracas anche sostenitori della Rivoluzione bolivariana. Il vicepresidente dell’Assemblea nazionale Stalin González, ha invitato la popolazione a partecipare ad una protesta antigovernativa, indicando 12 punti di concentrazione dei cortei. González ha sottolineato che “l’appuntamento fa parte della ‘grande soluzione’ di cui i venezuelani hanno bisogno per superare la crisi economica e umanitaria”. Una protesta, ha poi aggiunto, che “contribuirà alla fine dell’usurpazione del potere da parte di Maduro”.

Frattanto, il presidente venezuelano Maduro, quasi disinteressato dal caos che regna nel Paese, ha reso omaggio alla memoria di Antonio Gramsci, in occasione del 128° anniversario della sua nascita. “Voglio commemorare – ha scritto Maduro attraverso il suo account Twitter – i 128 anni dalla nascita di uno dei grandi rivoluzionari della storia, Antonio Gramsci. Filosofo e teorico italiano che, nonostante le pesanti circostanze della sua vita, non si è mai arreso. I suoi ideali ci stimolano a continuare la lotta al fascismo”. Il ricordo del filosofo rappresenta anche un omaggio al presidente Hugo Chávez, grande estimatore dell’opera gramsciana.