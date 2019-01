Stati Uniti, tregua temporanea Trump -Pelosi

Donald Trump e Nancy Pelosi hanno raggiunto l’accordo. Il presidente americano terrà il suo discorso sullo Stato dell’Unione il 5 febbraio, a Washington, al cospetto dei membri del Congresso. Lo ha annunciato la speaker della Camera dei rappresentanti. La leader democratica ha scritto in una lettera che la nuova data è stata accettata “reciprocamente”. “È un grande onore accettare – ha subito detto Trump – abbiamo una grande storia da scrivere e sempre grandi obiettivi da raggiungere”. Trump è stato costretto a posticipare il suo discorso, previsto per il 29 gennaio, a causa dello Shutdown, il blocco dell’attività delle amministrazioni federali, che si è concluso appena venerdì, dopo più di trenta giorni di fermo, che ha coinvolto oltre 800mila dipendenti pubblici.

La Pelosi aveva chiesto al presidente di posticipare il suo intervento sostenendo che non sarebbe stato possibile garantire la sicurezza al Congresso. Trump in cambio della fine dello Shutdown avrebbe voluto il finanziamento del muro ai confini con il Messico. I democratici si sono detti fermamente contrari. Il compromesso è stato raggiunto grazie al varo di una Commissione parlamentare sulle nuove misure per controllare l’immigrazione clandestina. Ma il tycoon ha minacciato nuove paralisi dal 15 febbraio se non sarà stato raggiunto un consenso sul muro. In buona sostanza, il braccio di ferro è solo rimandato di due settimane.