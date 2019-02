Nigeria, 15 persone morte in uno stadio

Quindici persone sono morte nello stadio Port Harcourt, nel sud della Nigeria. La tragedia si è consumata durante una manifestazione elettorale del presidente Muhammadu Buhari. Dopo il suo discorso numerosi presenti sono stati calpestati dalla folla che cercava di farsi strada attraverso un cancello semichiuso per seguire Buhari mentre lasciava lo stadio. Lo riferisce la Bbc online citando funzionari locali. In Nigeria sono previste elezioni presidenziali e parlamentari. Sabato 16 febbraio oltre 84 milioni di elettori nigeriani si recheranno alle urne.

Buhari corre per un secondo mandato, mentre il suo principale avversario sembra essere l’ex vicepresidente Atiku Abubakar. L’incidente è avvenuto al verso le 15, nello stadio Adokiye Amiesimaka. L’ufficio del presidente ha poi reso noto che Buhari era stato informato della “tragica morte di molti membri del suo partito All Progressive Congress (Apc) in un fuggi-fuggi”. Secondo i media locali, i feriti sono 12, di cui tre sono già stati dimessi. Lo riferisce il portavoce dell’ospedale dell’Università di Port Harcourt, Ken Daniel Elebiga, citata dalla Bbc.

Buhari si è dichiarato “profondamente addolorato” per quanto successo e ha augurato un “pronta guarigione a tutti i feriti”. Lo scorso fine settimana cinque persone sono rimaste uccise in disordini scoppiati tra supporter dell’Apc e del principale partito di opposizione, il Partito democratico popolare (Pdp), nei pressi di Warri, città della regione petrolifera del Delta del Niger.