La Corea del Nord chiede aiuti umanitari all’Onu

La Corea del Nord vive una fase di assoluta emergenza umanitaria. Nonostante il regime di Kim Jong-un celebri continui “trionfi”, Pyongyang ha chiesto aiuto all’Onu per fronteggiare la carenza di cibo nel Paese. Le ragioni sono da ricercare nel forte calo nella produzione di grano, riso e patate. Stephane Dujarric, un portavoce al Palazzo di vetro di New York, ha fatto sapere che le agenzie dell’Onu stanno discutendo con Pyongyang su come si possa fronteggiare la situazione. “Il governo – ha dichiarato Dujarric – ha chiesto assistenza alle organizzazioni umanitarie internazionali”.

Secondo i dati delle Nazioni Unite, circa 10,5 milioni di nordcoreani, pari al 41 per cento della popolazione, hanno la necessità di ricorrere agli aiuti alimentari. L’appello di Pyongyang giunge alla vigilia del secondo faccia a faccia tra il presidente americano Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Il vertice è fissato per il 27 e 28 febbraio prossimi a Hanoi, in Vietnam. La Corea del Nord, che sostiene di avere interrotto i test missilistici, chiede da tempo un allentamento delle sanzioni internazionali. Ma Washington reclama ulteriori e concreti passi avanti sul fronte della denuclearizzazione.