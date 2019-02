Pakistan abbatte due aerei indiani, si rischia la guerra in Kashmir

Il pericolo di una guerra è reale. L’aeronautica pachistana ha abbattuto due jet indiani. I due aerei sono stati colpiti perché avrebbero superato il confine fra i due Paesi nel Kashmir. I soldati pachistani hanno catturato uno dei due piloti. È quanto ha riferito un portavoce militare. Uno dei velivoli colpiti è precipitato nella parte pachistana del Kashmir, mentre l’altro sul territorio indiano della regione himalayana. Il generale Asif Ghafoor, portavoce delle forze armate pachistane, ha confermato attraverso un tweet, l’abbattimento dei due caccia. Al momento non si registrano commenti ufficiali da parte indiana. L’abbattimento dei due jet indiani segna un decisivo inasprimento delle tensioni fra i due rivali nucleari dell’Asia meridionale.

Segue di poche ore dalla comunicazione i colpi di mortaio sparati da truppe indiane da oltre la frontiera nella regione himalayana del Kashmir che, stando alla polizia pakistana, hanno colpito alcune case, uccidendo sei civili e ferendone molti altri. Il premier pachistano, Imran Khan, ha detto che “il suo Paese è pronto ad aprire un dialogo con l’India per evitare un’escalation della crisi in atto”. In un discorso alla nazione, il premier ha affermato che “il buon senso deve prevalere e che vanno evitati da entrambe le parti errori di calcolo”. In Kashmir e in tutta la zona, nonostante gli appelli alla calma di Stati Uniti, Cina e Russia, la tensione resta molto alta. Il governo pachistano ha deciso di chiudere il suo spazio aereo a tutti i voli.